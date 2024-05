Torino-Bologna, formazioni ufficiali: l'obiettivo azzurro Buongiorno dal 1'

Tutto pronto al Grande Torino per la sfida di questa sera fra Torino e Bologna, anticipo della 35^ giornata di Serie A

TuttoNapoli.net

© foto di Cristiano Mazzi/Image Sport www.imagepho

Tutto pronto al Grande Torino per la sfida di questa sera fra Torino e Bologna, anticipo della 35^ giornata di Serie A. Mister Ivan Juric propone diverse sorprese rispetto alle indicazioni della vigilia: complici i problemi in difesa, i braccetti al fianco di Buongiorno saranno Vojvoda e Masina, con Rodriguez dirottato a sinistra. Nel mezzo, con Ricci c'è Ilic, mentre davanti spazio a Sanabria in coppia con Zapata.

Thiago Motta sceglie invece Fabbian dal 1' nel ruolo di trequartista alle spalle di Zirkzee, con Ndoye e Saelemaekers ai suoi lati.

Queste le formazioni ufficiali della sfida:

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Buongiorno, Masina; Bellanova, Ricci, Ilic, Rodriguez; Vlasic; Zapata, Sanabria

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Ndoye, Fabbian, Saelemaekers; Zirkzee