Torino-Bologna, le formazioni ufficiali: Juric cambia gli esterni. Orsolini e Barrow dal 1'

Rispetto alle attese il tecnico del Torino cambia gli esterni con Singo e Rodriguez preferiti ad Aina e Vojvoda. In difesa Buongiorno sarà affiancato da Schuurs e Djidji, mentre in avanti Sanabria sarà il centravanti con Karamoh e Miranchuk alle sue spalle. Nel Bologna non c'è Arnautovic dall'inizio, ma Barrow che guiderà l'attacco con Soriano e Orsolini esterni d'attacco. A centrocampo tocca a Moro rilevare l'infortunato Dominguez, mentre in difesa Cambiaso è preferito a Lykogiannis sulla sinistra. Queste le formazioni ufficiali: