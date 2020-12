Torino-Bologna, le formazioni ufficiali: senza Verdi Giampaolo si affida a Bonazzoli

Una sfida da vincere, soprattutto per il Torino. Sono state ufficializzate le formazioni del lunch match della tredicesima giornata: 3-5-2 per i padroni di casa con Bonazzoli e Belotti in attacco. Il Bologna risponde col 4-3-3: Palacio falso nueve con Vignato e Barrow a supporto. Ecco le scelte dei due tecnici:

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Lyanco, Bremer; Lukic, Gojak, Rincon, Linetty, Rodriguez; Bonazzoli, Belotti. Allenatore: Marco Giampaolo

Bologna (4-2-3-1): Da Costa; De Silvestri, Danilo, Medel, Tomiyasu; Dominguez, Svanberg; Vignato, Soriano, Barrow; Palacio. Allenatore: Sinisa Mihajlovic