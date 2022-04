Torino, Bremer: "Osimhen velocissimo, devi scappare sempre a 3-4 metri sennò è devastante"

Gleison Bremer, difensore del Torino, ha rilasciato una bella intervista ai microfoni di Dazn in cui racconta i suoi segreti

Gleison Bremer, difensore del Torino, ha rilasciato una bella intervista ai microfoni di Dazn in cui racconta i suoi segreti e, insieme all'ex attaccante Simone Tiribocchi, simula situazioni di gioco. Come marcare gli attaccanti delle big? "A Ibra stai attaccato per provare ad anticiparlo perché è troppo grosso e sa usare bene il corpo, mentre non è veloce e non attacca la profondità. Al contrario uno come Osimhen, che è velocissimo, attacca la profondità e con lui devi rimanere sempre a 3-4 metri di distanza, devi scappare sempre. A lui non piace la palla addosso, vuole essere lanciato nello spazio. E se lo attacca diventa devastante".