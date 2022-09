Torino, buone notizie per Juric: per il Napoli riecco Miranchuk

Finalmente con il resto dei compagni, "Questione di Mira" è il titolo dedicato da Corriere Torino al ritorno di Miranchuk.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Finalmente con il resto dei compagni, "Questione di Mira" è il titolo dedicato da Corriere Torino al ritorno di Miranchuk. "Il russo è tornato in gruppo, ora Juric ha tutti gli attaccanti a disposizione per risolvere il problema del gol del Toro" si legge sull'edizione locale del quotidiano nazionale. E non bisogna dimenticare nemmeno Karamoh, il quale ha lavorato duramente durante questa sosta e si avvicina all'esordio.