Torino, Cairo chiede 50mln per Bremer ma rischia di venderlo a gennaio per 15

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il quotidiano Tuttosport oggi in edicola fa il punto sull'assalto dell'Inter per Gleison Bremer e spiega che oggi ci sarà l'incontro con il Torino. Che parte da una richiesta da 50 milioni ma se non dovesse arrivare una proposta che accontenti tutti, il numero uno granata si dovrà accontentare di 25 milioni e se ci dovessero essere problemi anche su questa cifra Bremer potrà liberarsi a gennaio per 15. Naturalmente non si arriverà a questo perché non conviene a nessuno, ma intanto il brasiliano e il suo entourage si sono cautelati.