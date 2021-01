Torino, Cairo non molla Belotti: "A breve incontro per trattare il rinnovo"

(ANSA) - TORINO, 21 GEN - "Vagnati è in contatto con il procuratore di Belotti da tempo, a breve ci vedremo anche con me per trovare un punto di incontro": così il presidente del Torino, Urbano Cairo, fa il punto sulle trattative per prolungare il contratto del Gallo, in scadenza a giugno 2022. (ANSA).