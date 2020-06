Torino, Cairo: "Se si interrompe il campionato, non si potranno fare neanche i playoff"

Urbano Cairo, presidente del Torino, ai microfoni di Gazzetta.it ha analizzato la ripartenza del campionato di Serie A, che dovrebbe essere sancito dalla creazione del nuovo calendario, già oggi: "Fortunatamente i numeri dei contagi sono in calo ancora oggi, questo mette il calcio in una direzione di marcia che è quella della ripresa. Il campionato ci è mancato, ma tutto il mondo è stato impegnato in una guerra diversa ad una malattia imprevedibile, diventava difficile giocare anche per motivi di sicurezza. Io sono contento che si riparta, è un inno alla speranza e alla passione, ora dobbiamo cercare con grande impegno di ripartire e mi auguro che con il calcio riparta tutto lo sport. È un momento di grande svago e passione, di divertimento, non c'è stato per tanto tempo ed è stato triste".

Tre mesi di sosta sono un inedito: ritroveremo gli stessi valori tecnici o qualcosa cambierà? "Ci sono alcune incognite, i calciatori non eravamo mai stati fermi così a lungo. Vediamo come riprenderanno fisicamente, atleticamente. La cosa importante è però essere focalizzati e determinati, fare una vita di grande attenzione all'alimentazione e alle ore di sonno. Tredici giornate di campionato vuol dire giocare ogni tre giorni e sotto il sole cocente, ma c'è anche un elemento di novità e di curiosità da parte della gente a casa. È tutto da scoprire, dobbiamo avere un atteggiamento senza precedenti per una vicenda senza precedenti".

Abbiamo sentito le parole algoritmo, playoff e playout: cosa ne pensa pensa del primo concetto? "L'algoritmo è l'antitesi del calcio: lo sport è bello perché è imprevedibile, come il Milan che vince 3 a 0 con il Liverpool e nel giro di pochi minuti perde la partita. È molto pericoloso parlare di algoritmi oggi, sarebbe applicare una misura matematica che non esiste nel calcio. Playoff e playout? Se si interrompe il campionato è perché non si riesce ad andare avanti, non credo si possano fare neanche playoff e playout".

Da presidente del Torino ha detto di aspettarsi una squadra con l'elmetto: "Siamo in un momento eccezionale e dobbiamo avere tutti quanti noi un atteggiamento eccezionale. Abbiamo davanti un terzo di campionato e dobbiamo focalizzarci, da lì l'elmetto: dobbiamo dare il meglio di noi e fare quello che si è fatto in passato e che nell'anno passato non siamo riusciti a fare. Cerchiamo di migliorarci tutti quanti e finire bene".