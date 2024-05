Torino, Cairo vuole l'Europa: "Crediamo al 9° posto, daremo l'anima per ottenerlo!"

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato a margine dell'evento "Il calciomercato al tempo dell’intelligenza artificiale".

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato a margine dell'evento "Il calciomercato al tempo dell’intelligenza artificiale". Queste le sue parole raccolte da TMW: "Siamo arrivati all'ultima partita e ci giochiamo le nostre chance. Ci crediamo come sempre, l'ultima gara sarà fondamentale e dobbiamo dare l'anima per ottenere un risultato importante".

Visti i rapporti turbolenti con Commisso tiferà per la Fiorentina in Conference League?

"Non ho un rapporto turbolento con Commisso. Quando è successa la disgrazia legata alla morte di Joe Barone, il giorno della camera ardente partii da Milano alle 6.15 in treno per arrivare alle 8.30 e dare l'ultimo saluto al dirigente viola. Non vidi Commisso ma vidi la moglie e gli altri familiari. Ero molto dispiaciuto, mi ero chiarito con Joe Barone il 10 gennaio a Roma. Ci parlammo e ci eravamo abbracciati. Con Joe e con Commisso i rapporti erano appianati. Siamo gemellati e farò il tifo per la Fiorentina in Conference League".

Italiano le piace?

"Ha fatto un grande lavoro alla Fiorentina. Ora è l'allenatore della Fiorentina e non parlo di tesserati di altre squadre".

Come valuta il momento del Torino?

"I ragazzi hanno fatto una grande partita contro il Milan e hanno dato veramente l'anima. Sono stati guidati benmissimo dal nostro mister e sono pronti e vogliosi per la partita contro l'Atalanta che sarà molto difficile".