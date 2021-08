Torino, caso Belotti: nuova offerta da 3mln a stagione, ma dice ancora no

Il Torino spinge per provare a convincere Andrea Belotti a firmare il rinnovo di contratto. Secondo Sky Sport, il club del presidente Urbano Cairo ha presentato al Gallo una proposta quadriennale con ingaggio da 3,3 milioni a stagione più bonus. Per il momento lo stesso Belotti ha detto di nuovo no all'offerta rispedendola al mittente, ma le parti continuano a lavorare per trovare un accordo.