Torino, che tegola: infortunio muscolare per l'ex azzurro Zapata, sorride l'Inter

© foto di www.imagephotoagency.it

Grossa tegola in casa Torino in vista del match contro l'Inter nel fine settimana della ripresa del campionato. L'attaccante Duvan Zapata, infatti, non sarà a disposizione di Ivan Juric a causa di un infortunio di natura muscolare. Questa la nota del Torino in merito:

"Il Torino FC comunica che l'attaccante Duvan Zapata ha riportato un trauma elongativo al retto femorale sinistro. La prognosi verrà definita secondo l'evoluzione clinica dell'infortunio", fa sapere la società.