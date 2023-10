Torino, che tegola: sospetta rottura del crociato per Schuurs e stagione (quasi) finita

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Brutte notizie per il Torino. La squadra di Ivan Juric non solo è stata sconfitta ieri per 3-0 contro l'Inter ma è stata contestata dal pubblico di casa. Un ko pesante frutto di una partita comunque giocata bene per un'ora ma alla fine i granata si sono arresi allo strapotere nerazzurro. A corredo di una serata già di per sé negativa, anche la bruttissima notizia per l'infortunio al difensore centrale Perr Schuurs uscito anzitempo dal match.

Stagione finita o quasi?

Il giocatore ha lasciato il campo in barella al 52' visibilmente scosso e in lacrime. Una tegola per il tecnico della formazione piemontese che perderà uno dei suoi uomini migliori. Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, per Schuurs si sospetta una rottura del crociato con la stagione che potrebbe già essere compromessa.