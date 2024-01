Torino, contro il Napoli ci sarà Seck: non partirà per la Coppa d'Africa

Demba Seck era stato inserito tra i pre-convocati dal commissario tecnico del Senegal, Aliou Cissé, per la Coppa D’Africa

Demba Seck era stato inserito tra i pre-convocati dal commissario tecnico del Senegal, Aliou Cissé, per la Coppa D’Africa, ma è finito fuori dall’elenco definitivo dei 25 convocati per difendere il titolo conquistato nella scorsa edizione e che parteciperanno al torneo che si svolgerà in Costa d’Avorio dal prossimo 13 gennaio. Seck resterà quindi a disposizione di Ivan Juric, sempre - scrive Tuttosport - che non lasci il Torino nella prossima sessione di calciomercato che aprirà i battenti il 2 gennaio, visto che l’attaccante è fra quelli che potrebbero essere ceduti.