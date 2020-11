Torino-Crotone, le formazioni ufficiali: Belotti-Verdi vs. Simy-Messias

Ufficializzate le formazioni di Torino-Crotone, match in programma alle 15 valevole per la settima di Campionato. Giampaolo si affida ancora alla coppia d'attacco Verdi-Belotti, con il Gallo a due retei dai 100 gol in maglia granata. Formazione base per il Crotone di Stroppa. Di seguito le formazioni.

Torino (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Bremer, Lyanco, Rodriguez; Meité, Rincon, Linetty; Lukic; Verdi, Belotti.

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pereira, Benali, Cigarini, Vulic, Reca; Simy, Messias.