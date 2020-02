Torino, De Silvestri: "Volevamo tornare a casa con dei punti per la classifica e per il morale"

Il terzino del Torino Lorenzo De Silvestri è intervenuto ai microfoni del sito ufficiale dei granta post sconfitta col Napoli: "Siamo amareggiati per questa sconfitta, ci tenevamo a tornare da questa trasferta con dei punti importanti per la nostra classifica e per il morale. Ora è fondamentale lavorare al meglio questa settimana per preparare la sfida di sabato prossimo contro l'Udinese. Dobbiamo rimanere uniti per uscire al più presto da questo momento di difficoltà"