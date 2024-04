Torino e Frosinone decidono di non farsi male: finisce pari tra i fischi

Allo Stadio Olimpico Grande Torino termina 0-0 la sfida valida per il 33° turno di Serie A tra Torino e Frosinone.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Allo Stadio Olimpico Grande Torino termina 0-0 la sfida valida per il 33° turno di Serie A tra Torino e Frosinone. Al 31' la palla gol più nitida del primo tempo: assist di Bellanova per Vlasic, che calcia trovando la respinta di un difensore avversario. La palla finisce nella zona presidiata da Tameze, che serve subito al centro Zapata. Conclusione di prima intenzione del centravanti colombiano e sfera sul fondo.

Nella ripresa il Frosinone prova ad alza il ritmo di gioco, trascinato da un Cheddira in crescendo. L'attaccante ex Bari al 58' approfitta di una scivolata di Rodriguez per involarsi verso la porta granata. Entrato in area, calcia venendo anche un po' chiuso da Bellanova e Milinkovic devia in angolo. È ancora lui, al 75', a impegnare Milinkovic-Savic su servizio di Brescianini, ma il portiere granata fa buona guardia. Nel finale entrambi gli allenatori mescolano le carte in tavola, però il risultato del match non cambia e al 90' a regnare è così l'equilibrio.