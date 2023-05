Torino e Monza si dividono la posta: proteste granata nel finale

Termina 1-1 il match delle 15 tra Torino e Monza.

Termina 1-1 il match delle 15 tra Torino e Monza. Allo Stadio Olimpico Grande Torino meglio la formazione di Juric nel primo tempo, che si e' vista annullare la rete di Miranchuk per un tocco di braccio di Sanabria. Torino pericoloso con lo stesso russo e con Vojvoda. Solo un'occasione per i brianzoli con Ciurria.

Ad inizio ripresa il Torino passa in vantaggio: Sanabria vince un rimpallo con Rovella e scambia con Ilic, pallone di ritorno dell'ex Genoa che calcia con il destro in diagonale senza lasciare scampo a Di Gregorio. All'86' il Monza trova la rete del pari, a segno Gianluca Caprari. Grande giocata al limite dell'area di rigore di Pessina che nasconde la sfera e serve Petagna, lavora ancora di sponda per Caprari che dal limite dell'area di rigore trova una grandissima soluzione a giro che non lascia scampo a Milinkovic-Savic. 3' dopo brivido in area brianzola: check del Var per una trattenuta di Rovella su Ricci, il granata si è lasciato andare per il direttore di gara e il rigore non viene concesso tra le proteste dei padroni di casa.