Torino, emergenza a centrocampo: Juric costretto a schierare un tandem inedito a Napoli

Emergenza a centrocampo per il Torino in vista della gara contro il Napoli.

Emergenza a centrocampo per il Torino in vista della gara contro il Napoli. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Emergenza in mezzo: il Toro di Napoli dovrà fare a meno di Ilic, Ricci e Tameze.

E così al centro dell’emergenza si caleranno Linetty e Gineitis. Una coppia che Juric aveva schierato già a Lecce, però col supporto di Ricci, oscillante in quel match vittorioso…”.