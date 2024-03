Torino, emergenza a centrocampo per Juric: Ilic esce dal campo in lacrime

Ivan Ilic, nel match contro la Fiorentina, ha rimediato un infortunio grave alla rotula: emergenza totale a centrocampo per Juric in vista del Napoli

Ivan Ilic, nel match di stasera contro la Fiorentina, ha rimediato un infortunio alla rotula che sembra molto grave. Il centrocampista ex Verona è uscito dal campo in lacrime, da bordocampo gli inviati Dazn hanno fatto sapere di una prima diagnosi da parte dello staff medico che non ha per niente tranquillizzato sulle condizioni del calciatore serbo, che con tutta probabilità salterà la gara di settimana prossima contro il Napoli.

Tegola pesante per Juric che dovrà rinunciare anche a Samuele Ricci, espulso nel primo tempo, e ad Adrien Tameze che è out per un infortunio al bicipite femorale destro. Emergenza totale a centrocampo per i granata.