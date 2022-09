Torino, emergenza in attacco: Pellegri in dubbio per Napoli, a Juric resta solo una punta

Per Juric le soluzioni offensive sono limitate, infatti gli resta solo Sanabria per il ruolo di punta di ruolo.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Pietro Pellegri rientrato a Torino dopo l’infortunio, problema all’adduttore, con l’Under 21 lunedì si sottoporrà a esami specifici, si legge su La Stampa nelle pagine della cronaca cittadina dedicate allo sport. In dubbio la sua presenza alla ripresa del campionato per la trasferta a Napoli del prossimo sabato. Per Juric le soluzioni offensive sono limitate, infatti gli resta solo Sanabria per il ruolo di punta di ruolo.