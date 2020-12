Torino, emergenza per Giampaolo: Bonazzoli out per Napoli, in totale 6 indisponibili

(ANSA) - TORINO, 22 DIC - Saranno sei gli indisponibili, compreso la squalificato Lyanco, nel Torino che domani sera affronta il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona. Per quanto riguarda infatti il bollettino medico, si legge sul sito del club granata, non c'è "nessuna novità da registrare". Di conseguenza, il tecnico Marco Giampaolo (per lui il match di domani potrebbe essere decisivo) non potrà contare su Ansaldi, Baselli, Bonazzoli, Millico e Murru. L'elenco dei convocati, però, verrà diramato domani mattina, dopo l'ultima rifinitura prima di scendere in campo. (ANSA).