Torino-Fiorentina, le formazioni ufficiali: ancora titolare l'ex azzurro Callejon

Senza il titolare Vanja Milinkovic-Savic, Ivan Juric si affiderà al giovane classe 2000 Luca Gemello per difendere i pali del suo Torino. In attacco il tecnico dei granata ha scelto invece Praet e Brekalo alle spalle di Sanabria. Dall'altra parte niente esordio dal 1' per Ikone, con Vincenzo Italiano che si affida a Callejon per completare il tridente con Vlahovic e Gonzalez. Di seguito le formazioni ufficiali di Torino-Fiorentina, gara che inizierà alle 17:

Torino (3-4-2-1): Gemello; Djidji, Bremer, Rodriguez; Vojvoda, Mandragora, Lukic, Singo; Praet, Brekalo; Sanabria. Allenatore: Ivan Juric.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Gonzalez. Allenatore: Vincenzo Italiano.