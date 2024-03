Torino-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Buongiorno dal 1', Italiano ultra offensivo

Sono ufficiali le scelte degli allenatori per il match dell'Olimpico tra Torino e Fiorentina, valido per la 27esima giornata di Serie A

© foto di www.imagephotoagency.it

In casa Torino, Juric ritrova capitan Buongiorno dal primo minuto dopo la lunga assenza per l'infortunio alla spalla. Sulle corsie laterali confermato Bellanova a destra, mentre dall'altro lato Masina ha vinto il ballottaggio con Lazaro. In mediana Ilic preferito a Ricci, davanti non si tocca il tridente Vlasic-Sanabria-Zapata.

In casa Viola, Italiano conferma l'assetto ultra offensivo. Ancora Belotti titolare, a suo supporto Beltran e ai lati Sottil e Nico Gonzalez. Tanta qualità in cabina di regia con Bonaventura e Arthur che di fatto è l'unico mediano puro. In difesa invece Kayode preferito a Faraoni.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Linetty, Masina; Vlasic; Zapata, Sanabria. All. Juric

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Bonaventura; Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti. All. Italiano