Torino-Genoa 0-0: poche emozioni e non arriva la svolta per i granata di Nicola

E’ terminato 0-0 l’anticipo di sabato delle 15 tra Torino e Genoa, gara valida per la 22 esima giornata di Serie A. Dopo un primo tempo tutt’altro che spettacolare in cui a dominare è stato il massimo equilibrio e con un solo tiro in porta ad opera dei rossoblù, la ripresa è stata leggermente più divertente. Da segnalare il palo di Zappacosta e l’occasione capitata di testa a Pjaca all’82’ che il calciatore non è riuscito a concretizzare. Il Torino resta al quart’ultimo posto, Genoa che sale a 25 punti.