Torino-Genoa, le formazioni ufficiali: subito Zapata dal 1'

Ivan Juric schiera dal primo minuto Duvan Zapata al centro dell’attacco supportato alle spalle da Vlasic e da Linetty.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Genoa sulla ali dell'entusiasmo dopo la vittoria di Roma, il Torino per recuperare terreno e cercare il primo successo in campionato. Si torna in campo al "Grande Torino" per una sfida sempre molto affascinante fra granata e rossoblu in questa terza giornata di campionato. Come annunciato nella giornata di ieri, Ivan Juric schiera dal primo minuto Duvan Zapata al centro dell’attacco supportato alle spalle da Vlasic e da Linetty. A centrocampo Ricci gioca al fianco di Tamez con Ilic che parte dalla panchina mentre sulle corsie laterali sono confermati Bellanova e Vojvoda. In difesa davanti a Milinkovic-Savic spazio a Schuurs, Buongiorno e Rodriguez. Risponde Alberto Gilardini con Martinez fra i pali con Sabelli e Vasquez ai lati della difesa a quattro completata da Bani e Dragusin. A centrocampo on Badelj confermati Frendrup e Strootman mentre Malinovskyi e Gudmundsson innescano Retegui in attacco.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Tameze, Ricci, Vojvoda; Vlasic, Linetty; Zapata. All. Juric.

GENOA (4-3-2-1): Martinez; Sabelli, Bani, Dragusin, Vasquez; Frendrup, Badelj, Strootman; Malinovskyi, Gudmundsson; Retegui. All. Gilardino.