Torino, Iago Falque solo a gara in corso col Napoli. Mazzarri: "Non è ancora lui"

Nella conferenza stampa odierna (clicca qui), Walter Mazzarri ha parlato anche di Iago Falque, facendo capire che non partirà dall'inizio contro il Napoli.

Iago come sta? "Non è ancora lui. Non ha un minutaggio per partire dall'inizio, ma a gara in corso se lo metto dentro potremmo vederlo a un buon livello".