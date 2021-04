Torino, ieri Sirigu s'è allenato: si candida per tornare subito contro il Napoli

"Il SalvaToro ieri è tornato ad allenarsi, ergo si candida per il Napoli", scrive la Gazzetta dello Sport che sottolinea che avere un Sirigu tra i pali è di conforto per tutta la squadra, che giovedì sera davanti alla tv ha potuto constatare quanto sia in forma il reparto d’attacco di cui può disporre Gattuso. Ritrovarsi alle spalle il portiere titolare - si legge - è certamente una iniezione di morale.

Salvatore Sirigu era stato contagiato dal Covid durante la parentesi con la Nazionale, dal 5 aprile è rimasto in isolamento domiciliare fino a quando il tampone di routine eseguito su tutto il gruppo nel post Bologna gli ha regalato giovedì il via libera. E’ immediatamente scattata a questo punto la trafila degli esami prescritti per ottenere la riabilitazione agonistica e ieri, ricevuto il via libera, Sirigu ha potuto presentarsi al Filadelfia per allenarsi.