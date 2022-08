Torino, il neoacquisto Miranchuk subito ko: può rientrare per la gara col Napoli

A Monza, alla prima di campionato, Miranchuk era uscito, terminato il primo tempo, per un problema alla coscia destra

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

A Monza, alla prima di campionato, Miranchuk era uscito, terminato il primo tempo, per un problema alla coscia destra dopo aver segnato un gol bellissimo di tacco. Adesso per l’attaccante russo l’ipotesi più probabile e che possa rientrare, dopo la sosta a fine settembre per le gare di Nations League della Nazionale, il 2 ottobre in occasione della partita del Torino con il Napoli, scrive Tuttosport.