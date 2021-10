Torino, il punto sugli infortunati: ottimismo per Pobega, in panchina Belotti

Ieri alla sessione tecnica mattutina del Torino ha preso parte ieri anche Mandragora, fermatosi giovedi per un fastidio muscolare evidentemente risoltosi a tempo di record. La Gazzetta dello Sport evidenzia che invece prosegue sempre a parte Pobega (ma c’è ottimismo per Napoli) mentre Belotti prosegue nel lavoro individuale ad alta intensità e quindi restano intatte le speranze di vederlo al Maradona, sia pure part time. Decisamente fuori causa invece Verdi (dovrebbe guarire in un mesetto), Pjaca e Praet per i quali non è stata ancora stilata una progonsi: si procede in base all’evoluzione clinica dei rispettivi problemi muscolari.