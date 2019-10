Torino, il report dell'allenamento: affaticamento per Zaza, in dubbio per il Napoli

Il sito ufficiale del Torino ha pubblicato del report della seduta pomeridiana di allenamento, in vista del prossimo match di campionato che vedrà i granata affrontare il Napoli di Ancelotti: "Allenamento pomeridiano al Filadelfia per la squadra di Walter Mazzarri, il quale ha condotto delle esercitazioni tecnico-tattiche sul campo secondario. Simone Zaza è uscito anzitempo per un affaticamento al polpaccio destro che verrà valutato nei prossimi giorni. Domani in calendario una sessione pomeridiana allo stadio Olimpico "Grande Torino".