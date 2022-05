Torino, il report dell'allenamento: programma differenziato per 3 granata

Ripresa della preparazione per il Torino, al Filadelfia.

Ripresa della preparazione per il Torino, al Filadelfia. L’allenatore Ivan Juric ha diretto una sessione tecnica, in preparazione al match di campionato contro il Napoli (stadio Olimpico Grande Torino, sabato 7 maggio alle ore 15). Programma differenziato per Bremer, Pjaca e Warming. Questo il report del club granata.