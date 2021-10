Torino, il report odierno: torna in gruppo Aina, le ultime su Pobega e Pjaca

Allenamento mattutino per il Torino al Filadelfia in vista del prossimo match di campionato contro il Napoli. Dopo la riattivazione muscolare, in campo, Ivan Juric ha diretto una sessione tecnica, con esercitazioni a tema, cui ha preso parte anche Ola Aina, in gruppo dopo aver risposto alla convocazione della Nigeria. Seduta differenziata per Pobega, lavoro aerobico per Praet e Verdi, terapie e programma personalizzato per Kone, training specifico per Pjaca. Domani in calendario una sessione di allenamento.