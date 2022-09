Torino, infortunio per Vojvoda: poche possibilità di vederlo con il Napoli

L’esterno non è sceso in campo contro il Sassuolo per un problema muscolare e oggi ci sono stati gli esami strumentali

TuttoNapoli.net © foto di Daniele Buffa/Image Sport Novità sullo stop di Mergim Vojvoda. L’esterno non è sceso in campo contro il Sassuolo per un problema muscolare e oggi ci sono stati gli esami strumentali. Questa la nota del club: “Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Mergim Vojvoda hanno evidenziato una lesione di modesta entità del bicipite femorale destro, pertanto l’esterno non potrà rispondere alla convocazione del Kosovo. Vojvoda ha già iniziato le terapie, la prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica. Il programma di domani prevede una sessione di allenamento”. Al momento Vojvoda dovrebbe saltare la prima dopo la sosta l’1 ottobre con il Napoli e provare a rientrare per la successiva contro l’Empoli (9 ottobre)