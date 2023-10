Torino-Inter, le formazioni ufficiali: Juric sorprende! Inzaghi conferma la Thu-La

Torino e Inter tornano in campo dopo la sosta con l'obiettivo di mettersi alle spalle risultati non proprio entusiasmanti.

Dimenticare il derby, dimenticare il pari col Bologna. Torino e Inter tornano in campo dopo la sosta con l'obiettivo di mettersi alle spalle risultati non proprio entusiasmanti. Calcio d'inizio alle ore 18 allo stadio Olimpico Grande Torino, arbitra Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido. Di seguito le formazioni ufficiali della partita.

Ivan Juric, costretto a fare a meno di Zapata, rivoluziona la squadra: in attacco c'è Pellegri come centravanti. Alle sue spalle, Seck preferito a Radonjic con Vlasic. Da verificare il concreto schieramento in campo dei granata, ma dovrebbe giocare Tameze in difesa.

Simone Inzaghi lascia a riposo Bastoni e Dumfries. Confermata la coppia d'attacco formata da Thuram e Lautaro, a centrocampo Barella vince il ballottaggio con Frattesi.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Tameze, Schuurs, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Linetty, Lazaro; Vlasic, Seck; Pellegri. A disposizione: Gemello, Popa, Zima, Ilic, Sanabria, Radonjic, Sazonov, Vojovda, Gineitis, Savva, Antolini, N'Guessan. Allenatore: Juric.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. A disposizione: Di Gennaro, Audero, Dumfries, Sensi, Klaassen, Frattesi, Asllani, Carlos Augusto, Bisseck, Agoumé, Sanchez, Bastoni. Allenatore: S. Inzaghi.