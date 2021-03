Torino-Inter, le formazioni ufficiali: Nicola schiera Sanabria per Belotti

Diramate le formazioni di Torino-Inter, sfida delle 15 valida per la 27ª giornata di serie A. Solito 3-5-2 schierato da Conte con Skriniar, De Vrij e Bastoni davanti ad Handanovic. A centrocampo spazio a Barella, Brozovic e Gagliardini con Hakimi e Perisic sugli esterni. Lukaku e Lautaro confermati in attacco. Per il Torino resta in panchina Belotti, non al top dopo essere guarito dal Covid, Nicola schiera in attacco il paraguaiano Sanabria.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Vojvoda, Baselli, Mandragora, Lukic, Murru; Verdi, Sanabria. Allenatore: Davide Nicola

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Lukaku, Lautaro. Allenatore: Antonio Conte