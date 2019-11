Torino-Inter, le formazioni ufficiali: Verdi dal 1', Conte conferma Vecino

Torino-Inter è sfida di fondamentale importanza per entrambe le formazioni. Da una parte Walter Mazzarri che schiera i suoi col 3-5-2 con Bremer in difesa al fianco di Nkoulou-Izzo. In avanti resta fuori Berenguer, al fianco di Belotti c’è Simone Verdi. Mister Conte fa pochi ragionamenti in vista della Champions, con la difesa titolare Godin-De Vrij-Skriniar davanti ad Handanovic. Davanti, al solito, Lukaku e Lautaro Martinez. Queste le formazioni ufficiali:

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Lukic, Baselli, Ansaldi; Verdi, Belotti



INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; D’Ambrosio, Vecino, Brozovic, Barella, Biraghi; Lautaro, Lukaku