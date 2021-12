Torino, Juric attacca ancora la società: "Sul mercato non abbiamo fatto nulla"

Nonostante i complimenti di Cairo, da Ivan Juric arrivano nuove lamentele per il mercato condotto dal Torino in estate. Dopo il suo sfogo, a suo dire, non è cambiato nulla: "Non siamo intervenuti su niente, anche dopo che ho parlato quest'estate. L'obiettivo era completamente diverso. Ciò che conta è la squadra, a volte mi sembra che si accontentino di competere bene. Non è sufficiente, serve più cattiveria perché le occasioni passano. Stiamo lasciando per strada vari punti, dobbiamo migliorare. Siamo tosti, ma non raccogliamo: voglio un salto di qualità in questo, diventando più consapevole delle occasioni che abbiamo".

E per gennaio?

"Le cose si fanno a luglio e ad agosto. L'obiettivo è migliorare i giocatori che ho, questa è la mia squadra e la sento bene. Tutti possono dare di più. A gennaio non è un mercato che stravolge, perciò sono contento di come si allena la squadra ma cercando di migliorare".