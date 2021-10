Torino, Juric chiede rinforzi a gennaio: “La società sa che c'è la Coppa d'Africa..."

Ivan Juric e il mercato di gennaio. Il tecnico granata ne ha parlato quest'oggi in conferenza stampa, alla vigilia di Torino-Sampdoria: "Che profili può chiedere a gennaio? La società saprà che c'è la coppa d'Africa, ma adesso abbiamo ancora tante partite. Non abbiamo ancora affrontato l'argomento", ha detto Juric che poi ha proseguito così in un altro passaggio. "Mi auguro che il presidente mi ascolti di più rispetto all'estate, con la mia parola che valga un po' di più perché non è successo". A gennaio il Torino, proprio a causa della Coppa d'Africa, perderà due dei suoi migliori giocatori, ovvero Wilfried Singo e Ola Aina.