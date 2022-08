Torino, Juric condanna Lukic: "Gesto gravissimo, è il capitano! Ma decide il club..."

Sasa Lukic non si è presentato all'allenamento di rifinitura del Torino a causa di un tira e molla con la società sul rinnovo di contratto.

Sasa Lukic non si è presentato all'allenamento di rifinitura del Torino a causa di un tira e molla con la società sul rinnovo di contratto. Il giocatore sarebbe così entrato nell'orbita Napoli. Di questo gesto ha parlato Ivan Juric, allenatore granata, al termine della sfida con il Monza: "Un gesto abbastanza clamoroso. Difficile capire come un ragazzo da 6 anni qui e che è un pezzo di pane faccia una cosa del genere. Certamente è una cosa grave. E il capitano e il gesto è brutto e clamoroso. Il ragazzo in 6 anni non ha mai detto niente: è veramente grave. La cosa è meno mia e più della società: loro cercheranno di fare il meglio. Come allenatore non posso entrare sulla questione: è una cosa tra lui e la società".