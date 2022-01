Torino, Juric irritato sugli obiettivi: "Europa? Non dobbiamo fare un cazzo!"

"E' una prova di maturità? La domanda non mi piace, non rispondo. Il Toro non deve fare un cazzo. Puntare all'Europa? Non rispondo". Così Ivan Juric durante la conferenza stampa di oggi, a presentazione della sfida al Sassuolo. I granata sono in un ottimo momento di forma, ma non è chiaro se possano puntare a qualcosa in più rispetto alla salvezza, o almeno al tecnico non fa piacere renderlo noto pubblicamente.