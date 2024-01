Torino, Juric sull'attacco: "A volte abbiamo difficoltà, altre volte 3 gol come col Napoli"

Dopo la lunga pausa per la Supercoppa Italiana, il campionato del Torino riparte da Cagliari. Ivan Juric è intervenuto in conferenza stampa

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Dopo la lunga pausa per la Supercoppa Italiana, il campionato del Torino riparte da Cagliari. Ivan Juric è intervenuto in conferenza stampa e ha fatto riferimento anche alla gara contro il Napoli.

Quali soluzioni avete pensato per l'attacco?

"Secondo me sta andando bene, ma dobbiamo migliorare in certe situazioni. Sono soddisfatto della squadra: a volte facciamo tre gol come contro il Napoli, altre volte troviamo difficoltà contro squadre più chiuse. Come giocatori siamo questi, siamo un po' pochi: devono migliorare loro e lavorare su di loro"