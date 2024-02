Torino, Juric via a fine stagione? Nuovo tentativo con Tudor in caso di addio

Sullo sfondo resta, o per meglio dire torna d'attualità, il nome di Igor Tudor: l'ex Hellas piace e non poco ai vertici granata, non da oggi.

Il quotidiano Tuttosport nella giornata di oggi torna a parlare della panchina del futuro del Torino, partendo ovviamente dalla situazione legata a Ivan Juric: il tecnico croato ha fatto capire pubblicamente di voler valutare una permanenza in granata solo in caso di accesso ad una coppa europea nella prossima stagione. Obiettivo ad oggi piuttosto complicato da raggiungere.

E così a breve il dt Vagnati ed il presidente Cairo potrebbero iniziare a guardarsi intorno con un bel po' di convinzione in più rispetto alle ultime settimane. Uno dei nomi che piacciono maggiormente, spiega il quotidiano, è quello di Paolo Vanoli oggi al Venezia ed in lotta per la promozione in Serie A. L'ex vice di Conte piace per concetti e personalità ed il suo ingaggio sarebbe fattibile anche grazie ad una clausola liberatoria nel suo contratto coi lagunari: 600mila euro in Serie B, 1 milioni di euro in Serie A.

Sullo sfondo resta, o per meglio dire torna d'attualità, il nome di Igor Tudor: l'ex Hellas piace e non poco ai vertici granata, non da oggi. In passato il suo profilo sembrava difficile da raggiungere a causa dei tanti interessamenti di club importanti, italiani ed esteri, ma oggi lo scenario appare diverso. Un tentativo sarà fatto dal Torino, anche solo per sondare la sua disponibilità, anche se tutto sarà più chiaro una volta definiti gli obiettivi finali raggiunti in questo campionato.