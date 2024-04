Torino-Juventus, le formazioni ufficiali: Juric col doppio centravanti. Chiesa-Vlahovic dal 1'

Sono ufficiali le formazioni del derby della Mole Torino-Juventus, anticipo della 32ª giornata di Serie A con calcio d'inizio alle 18.





Ivan Juric risolve in favore di Tameze (in difesa) e Sanabria (in attacco) i due principali dubbi di formazione. Riproposti Linetty e Ricci in mediana alle spalle della coppia offensiva pesante. Massimiliano Allegri ripropone in blocco la formazione di partenza vista contro la Fiorentina. Chiesa, ripresosi dal fastidio accusato proprio contro i viola, confermato come titolare nella coppia d'attacco insieme a Dusan Vlahovic.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Linetty, Vojvoda; Vlasic; Sanabria, Zapata. Allenatore: Ivan Juric.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri.