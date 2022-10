Torino-Juventus, le formazioni ufficiali: Juric col falso 9, Allegri lascia fuori Milik

Di seguito le formazioni ufficiali di Torino-Juventus, sfida valida per la decima giornata di Serie A

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Di seguito le formazioni ufficiali di Torino-Juventus, sfida valida per la decima giornata di Serie A. Tra le fila granata Ola Aina ha vinto il ballottaggio con Vojvoda e Radonjic quello con Karamoh per il ruolo di prima punta. A sorpresa, nella Juventus non c'è il capitano Leonardo Bonucci: Danilo-Bremer la coppia di centrali, Cuadrado e Alex Sandro i termini nel 4-4-2 di Allegri. In attacco c'è Kean di fianco a Vlahovic.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djdiji, Schuurs, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Linetty, Ola Aina; Miranchuk, Vlasic; Radonjic.

Allenatore: Juric

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Vlahovic.

Allenatore: Allegri.