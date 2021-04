Torino, la svolta dell'ex azzurro Verdi. Nicola: "In questo ruolo può rilanciare la sua carriera"

Simone Verdi si sta rilanciando al Torino, dopo anni complicati (compreso quello di Napoli), in un ruolo tutto nuovo: interno di centrocampo. Come nasce l'idea? Lo racconta l'allenatore Davide Nicola a Sky Sport: "Simone ha qualità straordinarie ma nel nostro modo di stare in campo poteva essere difficile collocarlo. Io penso che quella di mezzala possa essere la sua posizione del futuro, ha intelligenza tattica, capacità aerobica e di dettare l'ultimo passaggio. Se ci crede anche lui, può aprirsi per Verdi una nuova fase della sua carriera".