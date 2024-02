Torino-Lazio, formazioni ufficiali: Ricci in panchina. Sarri ritrova un big e conferma Isaksen

Partita di fondamentale importanza quella di stasera tra Torino e Lazio, recupero della 21^ giornata di Serie A

Partita di fondamentale importanza quella di stasera tra Torino e Lazio, recupero della 21^ giornata di Serie A, per le ambizioni europee di entrambe le squadre. Gli uomini di Juric arrivano dalla vittoria contro il Lecce e sono in grande fiducia, i biancocelesti invece hanno perso contro il Bologna dopo il successo in Champions League contro il Bayern Monaco, che ha esaltato la piazza.

I granata confermano l'ormai collaudato 3-4-1-2, ma senza Buongiorno e Rodriguez: il primo non è nemmeno convocato, il secondo non è pronto per partire da titolare. Con Djidji e Masina ci sarà Lovato al centro della difesa, mentre a centrocampo, malgrado il ritorno di Tameze, giocano Linetty e Ilic, con anche Ricci che si accomoda in panchina. Sulle fasce l'ottimo Bellanova e Lazaro, Vlasic a supporto di Zapata e Sanabria.

La Lazio invece sorride perché ritrova Romagnoli al centro della difesa, conferma il trio di centrocampo composto da Guendouzi, Cataldi e Luis Alberto, mentre davanti Zaccagni è ancora out ed è nuovamente Isaksen che dovrà sostituirlo e andrà a comporre il reparto offensivo insieme a Immobile e Felipe Anderson. Di seguito le formazioni ufficiali:

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Lovato, Masina; Bellanova, Linetty, Ilic, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria. Allenatore: Juric.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. Allenatore: Sarri.