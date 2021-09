Torino-Lazio, le formazioni ufficiali: Sarri rivoluziona la mediana, Hysaj ancora dal 1'

Il Torino di Juric cerca conferme dopo le due vittorie consecutive conquistate contro Salernitana e Sassuolo. La Lazio, invece, deve rialzarsi subito: 1 solo punto nelle ultime due partite per la squadra di Sarri (squalificato, in panchina va Martusciello), che schiera Marusic sulla destra e dà spazio ad Akpa Akpro e Cataldi in mezzo. Davanti, con Anderson e Immobile, c'è Moro.

I granata confermano il 3-4-2-1: in mezzo, con Mandragora, c'è Pobega, mentre Brekalo supporterà Sanabria davanti. La sfida tra i fratelli Milinkovic-Savic si disputerà (forse) solo a partita in corso: da una parte Vanja è titolare, dall'altra Sergej va in panchina.

Ecco le formazioni ufficiali:

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Pobega, Mandragora, Aina; Linetty, Brekalo; Sanabria.

Lazio (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Akpa-Akpro, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Moro.