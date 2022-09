Torino, lunedì gli esami per Pellegri: a forte rischio la trasferta di Napoli

L’attaccante granata al 27’ primo tempo dell’amichevole con l’Inghilterra ha dovuto chiedere il cambio a causa di un risentimento agli adduttori.

Pietro Pellegri ha lasciato il ritiro della Under 21 per fare ritorno a casa. L’attaccante granata al 27’ primo tempo dell’amichevole con l’Inghilterra ha dovuto chiedere il cambio a causa di un risentimento agli adduttori. A caldo sembrava un fastidio che non gli avrebbe impedito di restare in azzurro, ma poi la situazione non è migliorata. Lunedì gli esami, ma - scrive la Gazzetta dello Sport - l’attaccante rischia di dover saltare Napoli.