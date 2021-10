Torino, Mandragora torna in gruppo: terapie per Verdi e Pjaca

Allenamento mattutino per il Torino al Filadelfia in vista della trasferta di Napoli di domenica prossima. Ivan Juric ha diretto una seduta tecnica alla quale ha preso parte anche Mandragora. Terapie per Verdi, seduta individuale ad alta intensità, in campo, per Belotti; terapie per Pjaca e Praet e allenamento personalizzato anche per Pobega. Domani in calendario una sessione di lavoro.