Torino-Milan, le formazioni ufficiali: L'ex Rodriguez dal 1'. Diaz e Saelemaekers da titolari

Sono state ufficializzate le formazioni di Torino-Milan, posticipo della 32ª giornata di Serie A. Pioli che all’ultimo momento deve fronteggiare alcuni forfait, tra cui quello di Bennacer che costringe dunque ancora in campo Tonali. Davanti c’è Saelemaekers in corsia, con Diaz dietro Giroud (out anche Ibrahimovic). In casa Torino nessuna vera sorpresa, con Rodriguez che vince in difesa il ballottaggio con Buongiorno. Davanti c’è Belotti, chiacchierato uomo mercato proprio per i rossoneri.

Torino (3-4-2-1): Berisha; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Ricci, Vojvoda; Brekalo, Pobega; Belotti. Allenatore: Juric.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.